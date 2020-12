Asse Mediano paralizzato: chilometri di coda ad Aversa Melito in entrambe le direzioni

Dalla mezzanotte di oggi scatterà la zona rossa in tutta Italia in vista delle feste natalizie

Asse Mediano paralizzato: chilometri di coda ad Aversa Melito in entrambe le...

Aversa / Melito – Un vero e proprio caos in queste ore lungo l’Asse Mediano. Il traffico risulta completamente paralizzato in entrambe le direzioni.

L’epicentro è l’uscita Aversa Melito, dove si segnalano circa 4 chilometri di coda sia in direzione Napoli che in direzione Caserta, per lo svincolo con la Provinciale 335.

La causa non sarebbe da ricondurre ad incidenti stradali, ma semplicemente ad traffico fortemente congestionato.

Circolazione quasi bloccata anche lungo la Strada Statale 7 Bis che collega Aversa con la provincia Nord di Napoli, come Giugliano e Melito.

Dalla mezzanotte di oggi scatterà la zona rossa in tutta Italia in vista delle feste natalizie, e forse questo può essere uno dei motivi principali per i quali si registrano code e traffico lungo le principali arterie della Provincia.