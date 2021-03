Latitante arrestato grazie alla moglie: tradito da incontro amoroso

Un 42enne originario della Serbia è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta e della Stazione di Ruviano (Ce). Localizzato a seguito di articolata indagine svolta anche mediante attività tecnica, è stato bloccato ed arrestato in Teverola, nei pressi di un centro commerciale, dove stava per incontrare la moglie.

Petrovic Pedrag, questo il suo nome, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Piana di Monteverna (ce), era latitante dal 18.10.2019.

Lo stesso era destinatario di ordine di carcerazione per l’estradizione, emesso dalla Corte d’Appello di Napoli in data 26.09.2019, essendo stato colpito da provvedimento di cattura del Tribunale di Belgrado per omicidio volontario commesso in quella capitale serba in data 16.06.1994.

Su di lui pendeva, inoltre, anche un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 09.02.2021 dall’Ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per espiare anni 1 e mesi 5 di reclusione per furto, ricettazione e reati in materia di armi, commessi nella provincia di Caserta dal 1999 fino al 2015.

L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.