Test rapidi ai dipendenti del Comune di Marcianise. 7 positivi

Marcianise – I dipendenti del Comune di Marcianise, inclusi gli uomini del Comando di Polizia Municipale, sono stati sottoposti (su base volontaria) al test sierologico.

Si tratta del test sul sangue, al momento ancora non affidabile al 100%, utilizzato per la ricerca degli anticorpi anti-Sars-Cov-3, IgG e IgM.

L’esito ha dato 7 positivi. In caso di positività, infatti, ci sono due possibili spiegazioni. La prima è che la persona possiede gli anticorpi in quanto il sistema immunitario ha già sconfitto il virus, la seconda, invece, l’infezione è in corso. Ma, ripetiamo, al momento l’affidabilità non è ancora del 100%.

Ora, come prevede la prassi, le 7 persone verranno sottoposte all’esame del tampone naso-faringeo, il cui risultato è atteso tra oggi e domani.