Due scosse di terremoto a Pozzuoli, la più forte di 2.7

Pozzuoli – Un terremoto di magnitudo Md 2.3 è avvenuto nella zona a 5 km Sud Est della città di Pozzuoli in provincia di Napoli alle 04:13:48 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV_OV (Napoli). Una precedente scossa è stata registrata alle 22.54 con epicentro a Pozzuoli di magnitudo 2.7.

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha scritto il seguente messaggio: “Voglio rassicurare i tanti cittadini di Bacoli che mi stanno scrivendo, preoccupati, a seguito di un boato percepito intorno alle ore 23. E avvertito in più punti dei Campi Flegrei. Si tratta di una scossa, legata allo sciame bradisismico in atto da qualche anno, di magnitudo 2.7 e con una profondità di circa 2 km. L’Osservatorio Vesuviano monitora costantemente quanto accade. E notizia puntualmente, in tempo reale, i Comuni. In sinergia con l’INGV stiamo quindi seguendo l’evoluzione del fenomeno. Vi terrò aggiornati”.

Comuni entro 20 km dall’epicentro:

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio ( Istat ).