Violento nubifragio si abbatte sull’Agro Aversano: si temono allagamenti

Aversa – In questi minuti un violento temporale sta flagellando l’intero Agro Aversano, con fulmini, raffiche di vento ed una impressionante quantità di acqua.

Attualmente è in vigore un’Allerta Meteo della Protezione civile della Campania di criticità gialla.

Purtroppo come spesso accade in queste situazioni le strade si trasformano in veri e propri fiumi in piena, in quanto il sistema fognario non in grado di smaltire il grosso volume di pioggia. Le prime informazioni descrivono per l’appunto arterie stradali sommerse dall’acqua e scantinati allagati.

Le prime segnalazioni giungono dai comuni di Aversa, Orta di Atella e Santa Maria Capua Vetere.

Al momento non si segnalano grandi criticità, ma è ancora presto per poter verificare eventuali danni causati dal maltempo. Seguiranno sicuramente degli aggiornamenti.