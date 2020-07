Teano. Sequestrato terreno con rifiuti pericolosi e strutture abusive

Teano – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Roccamonfina (CE), coadiuvati da personale dell’U.T.C. del Comune di Teano (CE), hanno effettuato un accertamento presso un fondo agricolo sito in comune di Teano, alla Contrada “Borgonuovo”, dove sono state rinvenute delle strutture edilizie abusive costituite da una struttura realizzata con tubolari di ferro e pannellature laterali su tre lati e copertura in lamiera zincata e due aree pavimentate con un massetto in calcestruzzo cementizio.

Sulla predetta zona pavimentata sono risultati presenti cumuli di materiali edilizi sparsi in maniera irregolare ed in stato di semiabbandono. Rifiuti quantificati in circa 2 mc sia di speciali pericolosi che non pericolosi, costituiti da materiali per l’edilizia e la verniciatura, nonché materiali lignei, plastici, vetro, metallici, tessuto e pneumatici, e parte di essi sono risultati combusti sul posto.

Il fondo rustico è risultato peraltro ricadere nella fascia di tutela paesaggistica-ambientale stabilita in 150 mt. dalle sponde del limitrofo corso d’acqua pubblico denominato “Rio Torrepone”.

I predetti militari hanno operato il sequestro giudiziario dell’area pavimentata sulla quale sono risultati stoccati i rifiuti speciali ed i residui dei rifiuti combusti ed il proprietario è stato deferito in stato di libertà per combustione e gestione illecita di rifiuti speciali, nonché per la realizzazione delle succitate opere edilizie abusive in area vincolata paesaggisticamente.