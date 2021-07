Teano: sequestrati 12 kg di marijuana dalla Finanza di Sessa Aurunca

Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca, hanno individuato e sottoposto a sequestro 10 piante di cannabis, all’interno di un terreno situato in contrada San Giuliano del comune di Teano (CE).

Le piante, delle dimensioni di circa 2 metri, erano pronte per essere raccolte e messe in lavorazione per la produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana quantificabile nell’ordine dei 12 kg, per un valore sul mercato dello spaccio illegale pari a oltre 100 mila euro.

Arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura, il titolare del terreno, un ventiseienne di Teano, il quale gestiva una attività d’impresa, attuata mediante impianto di coltivazione con tanto di serra, sistema di irrigazione e concimatura del terreno nonché dotata di quanto necessario per il successivo confezionamento della sostanza stupefacente prodotta.

Il servizio s’inserisce nel quadro delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti svolto dalla Guardia di Finanza.