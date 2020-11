Teano – Il sindaco di Teano, Dino D’Andrea, ha pubblicato poco fa sulla propria pagina facebook un video messaggio aggiornando la popolazione sull’emergenza covid in città.

Il primo cittadino ha illustrato il tipo di contagio che sta flagellando il paese, definito da lui stesso un “contagio familiare” in quanto sono risultati positivi interi nuclei familiari.

Ha sottolineato il comportamento imprudente di alcuni residenti, i quali, in attesa di ricevere l’esito del tampone, sono regolarmente usciti per fare la spesa o per fare visita ad amici e familiari, per poi risultare positivi al tampone.

Questo tipo di atteggiamento ha innescato, così, un contagio a catena nei rioni e borghi della cittadina. Ha parlato anche gli assembramenti, dopo le 18,00, di gruppi di minorenni, invitando ad una maggiore responsabilità.

Ad oggi, in base al bollettino ufficiale dell’asl a Teano si contano 85 positivi al coronavirus.