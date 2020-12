La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in paese

Malore il giorno di Natale, Angelo muore a 39 anni in ospedale

Teano – Un malore improvviso, nel giorno di Natale, non ha lasciato scampo al 39enne Angelo Recca di Teano.

E’ deceduto all’ospedale di Caserta nella mattinata di ieri 26 dicembre. Probabilmente potrebbe essere stato un infarto la causa del decesso.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in paese, gettando nello sconforto l’intera comunità di Teano, ed in particolare quella di Casi, frazione in cui l’uomo abitava.

Martedì dovrebbero svolgersi i funerali per dare l’ultimo saluto ad Angelo. Si svolgeranno in forma privata nel rispetto del decreto anti coronavirus.