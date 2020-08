Coronavirus: 2 nuovi positivi, anche una bambina di 2 anni

Teano – Salgono a quattro i positivi al coronavirus nel comune di Teano, in base all’ultimo aggiornamento fornito dal sindaco Dino D’Andrea.

Oltre ai due giovani commercianti sono risultati positivi anche una donna di 60 anni, familiare dei primi due contagiati, ed una bambina di 2 anni.

Mentre altri 57 tamponi effettuati ai contatti diretti sono risultati negativi. Ecco la comunicazione del primo cittadino sull’ultimo aggiornamento:

NEWS TEANO COVID-19

13 agosto ore 1,45

La situazione odierna:

Positivi 4 (focolai di origine, Cremona e Romania).

Da stamane,

70 kit rapidi negativi

1 kit positivo per IGM in attesa dell’esito del tampone ad una bambina di due anni che presenta sintomi da Covid-19 parente ma non dello stesso nucleo familiare dei due giovani positivi.

57 tamponi negativi

1 tampone positivo ad una donna di circa 60 anni, appartenente al nucleo familiare succitato.

I tamponi ai titolari ed ai dipendenti dell’attività commerciale oggetto degli articoli di stampa sono tutti negativi, per cui oltre ai test rapidi eseguiti stamattina non saranno effettuati ulteriori indagini ai presunti contatti di cittadini-clienti dell’attività, in quanto il rischio di contagio pregresso è zero.

Il locale nella notte di ieri è stato sanificato.

Per i cittadini che rientrano dall’estero ci sono regole ferree, vi ho postato il numero da contattare o in alternativa il 0823875121.