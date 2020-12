Camion perde un tubo e travolge un’auto: ferito al volto 40enne

Intanto il conducente del camion avrebbe proseguito la sua corsa, forse non accorgendosi di quanto accaduto

Teano – Incidente questa lungo la Casilina nei pressi della clinica Villa Giovanna, nel territorio comunale di Teano.

Un grosso tubo è caduto dal retro di un camion travolgendo in pieno l’auto che si trovava proprio alle spalle del mezzo.

Il tubo di metallo ha sfondato il parabrezza ferendo al volto il conducente, un militare 40enne della zona.

Solo per puro caso non è avvenuta una tragedia. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, per un trauma facciale.

