Cadono calcinacci dal ponte. Strada chiusa e traffico rallentato

Teano – E’ accaduto nelle prime ore del mattino all’altezza del km 175, nel comune di Teano, a breve distanza dallo svincolo per Pietravairano.

Grossi pezzi di pietra sono caduti direttamente in carreggiata. I calcinacci erano abbastanza grandi ed è stato solo un caso che non abbiano colpito delle vetture in transito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri oltre al personale di Anas ed RFI. In via precauzionale la Casilina è stata chiusa al traffico.

Sono attualmente in corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire l’effettiva pericolosità della situazione per la riapertura del tratto di strada.

E’ stato accertato che il ponte non è a rischio, ma comunque il traffico ferroviario è stato limitato, mentre quello veicolare è chiuso.