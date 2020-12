Succivo – Gravissimo incidente avvenuto nella serata di ieri nel comune dell’Agro Aversano di Succivo in via Cupa Cesa.

Da una prima ricostruzione dei fatti, un uomo, poco più che 60enne, è precipitato dal balcone di casa, per cause e dinamiche in corso di accertamento.

Molto probabilmente era intento a svolgere qualche lavoro in casa, quando avrà perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

L’impatto con il suolo è stato molto violento ed è rimasto gravemente ferito. E’ stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove si trova tutt’ora ricoverato.

Le sue condizioni sono state giudicate dai medici molto serie.