Spari contro officina: due 30enni arrestati dai carabinieri di Capua

Capua – Nella serata di ieri, 17 dicembre 2020, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua e della stazione cc di Capua, hanno eseguito il decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di due persone, F.B. 36 anni, incensurato e di R.I. 34 anni, pluripregiudicato.

Il provvedimento di fermo scaturisce dalle indagini condotte dai Carabinieri di Capua, sotto la direzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, in seguito ai fatti occorsi in data 02 dicembre 2020 alle ore 17:15 circa, quando G.R. (in qualità di socio insieme alla sorella M.R.) segnalavano l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco ai danni dei locali di una società sita nella frazione di Sant’Angelo in Formis, impresa operante nel settore dell’officina e revisioni autoveicoli.

Nell’immediatezza venivano rinvenuti sul manto stradale, all’ingresso del passo carrabile di accesso al suddetto centro, due bossoli e, dietro uno scaffale della suddetta società, due ogive. Le immediate indagini che ne susseguivano, consistite in escussioni di testimoni, acquisizione di tabulati telefonici, ed immagini di videosorveglianza, nonché intercettazioni telefoniche ed ambientali, consentivano di accertare la responsabilità dei fermati per il raid ai danni dell’esercizio commerciale, che a sua volta s’inseriva nell’ambito di azioni estorsive ai danni dei titolari del predetto esercizio, vessati da tempo da parte dei due fermati.

Le richieste di denaro ai danni delle due vittime, sia in presenza che a mezzo telefono, avevano infatti preso avvio dalla fine di novembre e si protraevano per tutta la durata delle indagini fino al momento del fermo. Emergeva che, proprio a seguito dell’intimidazione armata ai danni dell’esercizio commerciale, le vittime, per paura, cedevano alle minacce, corrispondendo parte delle somme richieste loro.

Nonostante ciò, le persone indagate, anche rivendicando la paternità del gesto del 02 dicembre, continuavano a richiedere ulteriori somme di denaro, minacciando ancora di morte le vittime, qualora i due non avessero pagato entro le rigide scadenze da loro fissate. Sulla base degli elementi raccolti, per scongiurare la reiterazione dei reati ed il pericolo di fuga, veniva pertanto disposto il Fermo da parte del Pubblico Ministero nei confronti di F.B, rintracciato in Formicola (CE) ed R.I., che veniva fermato, anche con l’ausilio dei Carabinieri di Marcianise, in Sant’Arpino.

Ultimate le formalità di rito presso la compagnia CC di Capua, i due arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’ A.G..