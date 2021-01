Sarebbero stati sparati 3 colpi d’arma da fuoco in aria al culmine di una lite familiare in via Lombardia a Casal di Principe.

Il fatto è accaduto intorno alle 17,00 di oggi. I residenti spaventati hanno allertato le autorità. Sul posto è giunta una pattuglia di polizia del Posto Fisso di Casapesenna.

Al termine delle verifiche è stato sequestrato un fucile da caccia, l’arma utilizzata per fare fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei poliziotti di Casapesenna per ricostruire la dinamica dei fatti.