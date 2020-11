Castel Volturno – Sindaco nel Casertano positivo al Coronavirus. Si tratta del primo cittadino di Castel Volturno, Luigi Umberto Petrella, come lui stesso ha annunciato in un post su Facebook:

“Oggi pomeriggio ho fatto un tampone di controllo, purtroppo sono risultato positivo, dall’inizio della pandemia e per diverse settimane ho invitato tutti a rispettare le regole di comportamento e prevenzione ed è proprio grazie all’adozione scrupolosi di questi comportamenti che sono rammaricato… nonostante ho sempre indossato la mascherina, misurato la temperatura corporea, igienizzato assiduamente le mani e mantenuto il distanziamento di 1 metro, francamente non so come possa essermi contagiato.

Adesso inizia una nuova battaglia, ancora un’altra, l’affronto senza paura perché sono sereno, se questa è la strada che il destino ha scelto per me, non posso far altro che accettarla, sono comunque determinato a sconfiggere questo nemico anche perché so di poter contare sull’aiuto di tantissime persone a me vicine. Da domani, a domicilio inizierò la cura anti Covid, osservando una quarantena di dieci giorni per poi rifare il tampone di controllo così come prevede il protocollo, ho provveduto immediatamente ad isolarmi dalla mia famiglia per evitare ulteriori contagi e richiedendo i tamponi per tutti i componenti del nucleo familiare.

Invito tutti a continuare a rispettare scrupolosamente tutte le misure di restrizione… è un virus aggressivo, silenzioso e pericoloso, non abbassiamo la guardia e soprattutto non molliamo.. alla fine ne usciremo vincitori”.