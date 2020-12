Esonda Garigliano, tratti in salvo due anziani dai vigili del fuoco

Sessa Aurunca – Come già precedentemente descritto, nella giornata di ieri il fiume Garigliano è straripato, causando allagamenti e disagi alla circolazione.

Si registrano esondazioni in più punti del territorio comunale di Sessa Aurunca. Allagati i terreni agricoli ed diversi tratti della strada provinciale 328 ex SS 430, dove è stato vietato il transito.

Nella serata di ieri, in località Casamare, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo una coppia di anziani rimasta isolata per l’esondazione del Garigliano.

I pompieri hanno effettuato alcuni interventi in diverse zone a causa delle numerose segnalazioni giunte alla sala operativa.

Sotto osservazione tutti i principali fiumi nel Casertano. Sorvegliato speciale il Fiume Volturno.