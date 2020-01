Emigrante casertano trovato morto in Germania

Ora la salma sta per essere trasferita in Italia dove riposerà al cimitero di San Carlo a Sessa Aurunca

Sessa Aurunca – Trovato morto a 53 anni G. C., partito dalla piccola frazione di Sessa Aurunca, Santa Maria a Valogno, per la Germania.

Si era trasferito per motivi di lavoro. Purtroppo Giuseppe avrebbe deciso di togliersi la vita ma prima, per dare l’ultimo saluto, ha inviato una mail alla figlia.

Giuseppe avrebbe chiesto scusa per ciò che stava per fare, chiedendo anche di non essere giudicato per quel gesto.

Ora la salma sta per essere trasferita in Italia dove riposerà al cimitero di San Carlo a Sessa Aurunca. Dolore e sgomento in città per questa tragedia.