La Polizia si apposta in strada: arrestato spacciatore pregiudicato

Sessa Aurunca – Nella mattinata odierna, a seguito di attività info-investigativa la squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Sessa Aurunca ha arrestato F.G. 50 anni, “pregiudicato”, resosi responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Nella circostanza gli agenti, a seguito di un predisposto servizio di osservazione su Via XXI luglio, intorno alle ore 12;30, accertavano che F.G. tentava, con fare sospetto, di introdursi all’interno di un condominio.

Sorpreso dal repentino intervento degli uomini della P. S. si disfaceva di alcune dosi di sostanze stupefacenti, facendole cadere a terra, fatto che non sfuggiva all’occhio degli agenti i quali, non solo recuperavano tali dosi, ma, insospettiti dal suo stato di agitazione procedevano ad immediata perquisizione personale che sortiva esito positivo.

Il F. G. risultava infatti in possesso di ulteriori due dosi e dì banconote di piccolo taglio, provento dell’attività dì spaccio di sostanze Stupefacenti.

Su disposizione dell’A. G. l’arrestato veniva tradotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per la mattinata di domani, 15 luglio 2020.