Sessa Aurunca – Tragedia nella giornata di Pasqua per un giovane di 34 anni, siciliano, deceduto in ospedale per un arresto cardiocircolatorio.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo soffrisse già alcuni problemi di salute.

Era ospite di una residenza sanitaria assistenziale sul litorale domizio, ed è stato condotto presso l’ospedale di Sessa Aurunca.

Come da prassi, in questo periodo, sul corpo è stato disposto il tampone per accertare se fosse contagiato dal Coronavirus.