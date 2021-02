Sequestrata officina meccanica a Teverola: assenza di autorizzazioni

Nella giornata di ieri 8 febbraio, La Polizia di Stato di Caserta, in particolare la Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. di Aversa, sottoponeva a sequestro preventivo un’officina meccanica nel comune di Teverola.

L’operazione è stata eseguita nell’ambito del contrasto alle attività illecite in materia di ambiente sul territorio dell’agro aversano.

Il gestore, tale C.M. di anni 30, è stato denunciato all’A.G. in quanto sprovvisto di autorizzazioni per la immissione dei reflui nella rete fognaria, per le immissioni di scarichi nell’atmosfera, e sprovvisto della documentazione attestante il corretto smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalla predetta attività; inoltre, lo stesso, stivava di ricambi dismessi accatastati, oli e batterie esausti.

I locali, ubicati sotto un edificio condominiale, sono stati posti sotto sequestro con l’applicazione dei sigilli; seguiranno, nelle prossime settimane, ulteriori controlli al fine di salvaguardare la salute pubblica attraverso il rispetto delle norme di tutela ambientale.