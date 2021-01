I Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE), coadiuvati dai tecnici dell’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta, si sono portati in comune di Pietravairano (CE), lungo la Strada Statale Telesina n. 372, all’altezza del km 6, in un’area si servizio, dove è presente anche un autolavaggio, per effettuare un controllo in materia ambientale.

I predetti hanno proceduto ad un controllo accurato della vasca di raccolta del rifiuto speciale non pericoloso, costituito dalle acque reflue industriale prodotte dall’attività di autolavaggio, anche mediante l’utilizzo di strumentazione per video ispezioni idrauliche.

Dalla predetta verifica visiva, nonché mediante prove idrauliche di riempimento, si è accertato che la vasca non era a tenuta idraulica, difatti lo stesso rifiuto liquido veniva smaltito illecitamente mediante dispersione nel sottosuolo attraverso vari punti di discontinuità tra i punti di giunzione degli elementi costituenti la vasca, nonché a mezzo di bypass costituito da un tubo in materiale plastico corrugato.

Alla luce di quanto accertato i predetti militari hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa del predetto impianto di autolavaggio per illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.