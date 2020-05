Sequestrata azienda bufalina legata ai fratelli Zagaria. VIDEO e FOTO

Grazzanise – La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato un’azienda bufalina ritenuta nella diretta disponibilità di Antonio e Carmine Zagaria, fratelli del boss Michele Zagaria.

Secondo la Procura sarebbe stata impiegata dai fratelli Zagaria come “schermo” per consentire alla loro famiglia di rimpossessarsi, in maniera occulta e fraudolenta, dell’azienda bufalina di proprietà della madre Raffaela Fontana, da tempo affidata alla gestione di un amministratore giudiziario in quanto già colpita da diverse misure giudiziarie.

L’azienda, composta da diversi immobili e manufatti, attrezzature agricole e per la mungitura nonché circa 350 capi di bestiame, ha un valore stimato intorno ai 2 milioni di euro.

Sempre secondo gli investigatori, alla realizzazione del disegno illecito avrebbero partecipato anche due imprenditori i quali avrebbero messo a disposizione le loro aziende per consentire al clan di proseguire nella gestione di un’attività economica.