Scuole chiuse: ecco le ordinanze dei sindaci nel Casertano

Caserta – Poco fa la decisione a livello regionale di riaprire, tra il 24 ed 25 Novembre, le scuole dell’infanzia asili nido, scuola dell’infanzia e prima elementare, in Campania.

In queste ore, però, sono in pubblicazione le ordinanze dei singoli sindaci per prorogare la chiusura scolastica.

Infatti si susseguono le ordinanze sindacali. Molto probabilmente nel corso della serata di oggi e della mattinata di domani tale decisione potrebbe essere adottata da altri sindaci.

Per il momento le città che hanno prorogato la chiusura delle scuole sono:

– Maddaloni fino al 4 dicembre

– Capua fino al 30 novembre

– Aversa fino al 3 dicembre

– Succivo fino al 3 dicembre

La lista potrebbe subire aggiornamenti, prova più tardi o ad aggiornare la pagina.