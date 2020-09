Città duramente colpita dal maltempo: scuole chiuse a Casal di Principe

Casal di Principe – Scuole chiuse domani nel comune di Casal di Principe uno dei più duramente colpiti da questa ondata di maltempo.

Tramite apposita ordinanza sindacale il vicesindaco Antonio Schiavone ha disposto la chiusura di scuole, parchi e del cimitero per la giornata di domani 28 settembre.

Sulla situazione è intervenuto anche il sindaco Renato Natale, il quale sottolinea la gravità della situazione:

“Cari concittadini, la città è stata attraversata da una violenta tempesta che ha provocato danni in vari punti della città. Prego tutti di restare in casa, visti i potenziali pericoli per l’incolumità delle persone. Intanto l’unità di crisi del Comune, guidata direttamente dal vicesindaco, sta facendo sopralluoghi in tutta la città con i vigili urbani, la protezione civile e il gruppo tecnico dell’ente. Prego tutti coloro che dovessero verificare situazioni di potenziale pericolo di avvisare il comune per le necessarie verifiche”.