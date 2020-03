Riaprono le scuole nell’Agro Aversano. Ecco i comuni e le date

I sindaci dei comuni dell'agro aversano, hanno espresso apprezzamento per il grande lavoro che stanno facendo i vertici ASL con medici ed infermieri sul territorio per contenere l'infezione da coronavirus

Agro Aversano – Riaprono le scuole nell’agro aversano e ripartono le attività didattiche in tutti i comuni, tranne Cesa dove si è verificato il caso di positività al coronavirus.

Il coordinamento dei sindaci dell’agro aversano, venendo incontro alle richieste di molti dirigenti scolatici e docenti, ha deciso di far riprendere le lezioni in classe per non bloccare il percorso di crescita culturale degli alunni, una lunga sospensione didattica potrebbe creare ripercussioni sull’anno scolastico, che quest’anno si fermerà anche per i referendum ed elezioni regionali.

Casal di Principe, Casapesenna, San Marcellino, Villa di Briano e San Cipriano hanno aperto ieri, alcuni comuni come Lusciano, Villa Literno e Frignano aprono oggi martedì 3 marzo, altri comuni come Parete, Sant’Arpino, Carinaro, Succivo, Casaluce, Teverola, Gricignano, aprono domani mercoledì 4 marzo come Aversa.

Le scuole durante i giorni della chiusura hanno ricevuto in ogni comune dell’agro aversano adeguati interventi di disinfezione e nel frattempo genitori ed alunni hanno avuto modo di essere informati dai mass media sui comportamenti da tenere.

La misura precauzionale di chiusura delle scuole, stando anche alle disposizioni del Prefetto di Caserta resterà da adottare, in misura urgente, ove necessaria, nel rispetto delle norme disciplinate nel DPCM del 1/03/2020.

I sindaci dei comuni dell’agro aversano, hanno espresso apprezzamento per il grande lavoro che stanno facendo i vertici ASL con medici ed infermieri sul territorio per contenere l’infezione da coronavirus, hanno espresso fiducia nel lavoro di coordinamento della regione Campania ed hanno sollecitato tutta la popolazione a rispettare attentamente le precauzioni dettate dal Ministero, invitando alla prudenza ed a tenere alta la guardia per uscire fuori al più presto da questa situazione di emergenza. Ai dirigenti scolastici e docenti, i sindaci hanno augurato un buon lavoro, confidando nella loro professionalità per contribuire alla crescita del territorio.