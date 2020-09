Scoperta a Carinola una piantagione di marijuana: sequestrati 80 kg di droga

Sono in corso ulteriori indagini per rintracciare gli autori. L'intero materiale è stato sequestrato per la successiva distruzione

Carinola – Il 7 settembre, nel comune di Carinola, in località Ventaroli, le autorità hanno scoperto una piantagione di marijuana.

Sono stati i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Sessa Aurunca a fare lal scoperta.

I militari hanno provveduto a sequestrare, su appezzamento terriero esteso per circa 40 mq, una coltivazione di marijuana consistente in nr. 62 piante, aventi un’altezza di circa 2 metri, in fase di fioritura, del peso complessivo di kg. 80.

