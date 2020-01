La tragedia di Salvatore, morto a 23 anni. Città sotto choc

Santa Maria Capua Vetere – La tragedia di Salvatore Salzillo ha lasciato l’intera comunità di Santa Maria Capua Vetere sotto choc.

Il 23enne ha deciso di togliersi la vita nel cortile di casa ubicata in via Cimarosa, zona Sant’Erasmo. Un gesto al quale i familiari ancora non riescono a dare una spiegazione.

Attraverso i canali social sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati da amici, parenti e semplici conoscenti. Grande passione per l’Inter, era socio del club Peppino Prisco.

La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta in attesa degli accertamenti di rito.

Ecco alcuni post che gli amici gli hanno dedicato sui social:

Buon riposo amico mio 🙏😥

Non ti conoscevo molto, ho avuto il piacere di giocare a calcetto con te alcune volte, puntualmente mi arrivava sempre un “no, sono impegnato grazie lo stesso” ai messaggi di invito alle mie partite. Eri una persona speciale, educato e rispettoso. Spero che nell’altro mondo andrà meglio. Buon viaggio❤️ Salvatore Salzillo

Una persona per bene,un lavoratore semplice, un accanito sostenitore e socio dell’ Inter Club “Peppino Prisco” – Santa Maria Capua Vetere come pochi… Ti ricorderemo sempre per quel sorriso che ti caratterizzava tanto e per quella tua passione per la maglia neroazzurra… Ciao Salvatore Salzillo, per sempre uno di noi 💟