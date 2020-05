Bloccati dopo inseguimento con la polizia. Presi due pregiudicati

A loro carico avevano diversi precedenti per spendita di monete false. Naturalmente è stato emesso il foglio di via

Santa Maria Capua Vetere – Si aggiravano tra i negozi nel centro di Santa Maria Capua Vetere.

Due uomini provenienti dalla Provincia di Napoli sono stati notati polizia, ma quando gli agenti hanno provato a fermarli si sono dati alla fuga.

Dopo un breve inseguimento partito da corso Aldo Moro sono stati bloccati. Si tratta di due 50enni, uno dei quali bloccato nei pressi di piazza San Pietro.

Sono stati condotti in commissariato per gli accertamenti di rito. Entrambi sono stati identificati. A loro carico avevano diversi precedenti per spendita di monete false. Naturalmente è stato emesso il foglio di via e l’allontanamento dalla città.