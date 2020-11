Covid: muore 52enne a S. M. Capua Vetere, il sindaco “non aveva patologie”

Inoltre il sindaco Mirra ha annunciato la sua decisione di prorogare l'apertura delle scuole per fornire più tempo per lo screening del personale scolastico

Santa Maria Capua Vetere – Ancora una vittima legata al Coronavirus nella Provincia di Caserta. Colpita la comunità della città del Foro.

Come annunciato il sindaco Antonio Mirra il covid ha portato via un concittadino di 52 anni residente a Santa Maria Capua Vetere.

In un video messaggio il primo cittadino sammaritano aggiorna la popolazione sull’emergenza covid in città. L’uomo deceduto non aveva patologie pregresse, ed il sindaco ha contattato la famiglia per esprimere la propria vicinanza.

Attualmente a Santa Maria Capua Vetere, in base al bollettino ufficiale dell’Asl di Caserta si registrano 490 positivi attuali. Inoltre il sindaco Mirra ha annunciato la sua decisione di prorogare l’apertura delle scuole per fornire più tempo per lo screening del personale scolastico.