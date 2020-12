Tragedia nel giorno di Natale: Anna muore a soli 28 anni, lutto in città

Santa Maria Capua Vetere – Tragedia nel giorno di Natale nella città di Santa Maria Capua Vetere per la scomparsa prematura di Anna D..

E’ volata in cielo all’età di 28 anni, gettando nel dolore parenti ed amici. A salutarla sui social è l’associazione Ciò che vedo in città – SMCV che scrive:

“Oggi è un Natale ancora più triste. È triste per la prematura scomparsa di Anna, una ragazza speciale di 28 anni alla quale la vita ha riservato enormi sofferenze ed enormi difficoltà da superare. Anna in paradiso ha abbandonato la sedia e finalmente corre tra gli angeli. Ciao piccola sammaritana, non ti dimenticheremo“.

Una tragedia che ha lasciato tutti sotto choc. Questa mattina si sono tenuti i funerali per dare l’ultimo saluto ad Anna.