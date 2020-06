Esce di casa in bici, 68enne ritrovato morto nel Casertano

Ora la salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell'ospedale di Caserta per gli accertamenti di rito

Santa Maria a Vico – Purtroppo è stato ritrovato morto Giuseppe Piscitelli, il 68enne che non dava notizie di sè da ieri mattina.

Il figlio aveva lanciato un appello attraverso i canali social, diffondendo foto ed informazioni per riuscire a ritrovarlo.

Purtroppo la tragica scoperta. Il corpo è stato trovato in un terreno accanto alla Masseria di via Rapari, non lontano c’era anche la sua bicicletta.

Il figlio ha raccontato alle autorità che il padre era uscito in bicicletta come tutte le mattine per una passeggiata. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso risultato fatale.

Ora la salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per gli accertamenti di rito.