Colpisce il padre con un sedia di legno per soldi. Arrestato 27enne

Santa Maria a Vico / Arienzo – I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Maddaloni e della Stazione di Cancello, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, lesioni e danneggiamento C.B.S., 27 anni, di Santa Maria a Vico.

I carabinieri, nel corso della notte, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti presso l’abitazione dei genitori del 27enne traendolo in arresto.

Il giovane, allo scopo di ottenere denaro per l’acquisto di stupefacenti, aveva aggredito il padre colpendolo alla schiena con una sedia di legno, causandogli “trauma contusivo anteriormente al collo per tentativo di strangolamento; contusione escoriata figurata alla regione scapolare sx; escoriazioni in regione epigastrica; distorsione polso mano dx e contusione multiple su corpo”.

Nella circostanza il 27enne, con violenza, distruggeva anche alcuni suppellettili presenti nell’abitazione.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.