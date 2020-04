Sant’Arpino – Un paziente residente nel comune di Sant’Arpino è deceduto mentre era ricoverato presso l’ospedale di Frattamaggiore.

La persona è risultata negativa al primo tampone per confermare la presenza del Coronavirus, ma in via precauzionale è stato disposto un secondo test, post mortem, per confermare il primo risultato.

A confermare la vicenda è il sindaco Giuseppe dell’Aversana il quale aggiorna la popolazione sul bollettino covid in città.

“NESSUN POSITIVO COVID, stamattina il bollettino che mi ha inviato il distretto ASL porta esito NEGATIVO per ben QUATTRO tamponi covid. Restano quindi sempre cinque i positivi di cui ben due hanno fatto il primo tampone di fine quarantena ed entrambi negativi. Tutto procede bene finora. Quindi l’ASL ha comunicato al sottoscritto che NON abbiamo un ALTRO caso positivo covid a Sant’Arpino. Per quanto riguarda il concittadino deceduto( uomo generoso e perbene ai cui familiari vanno le nostre condoglianze) preciso che il suo tampone covid è NEGATIVO e mi è stato comunicato ieri. L’Ospedale di Frattamaggiore ove è deceduto il nostro concittadino ha ritenuto opportuno fare anche un secondo tampone per maggior precisione. In via del tutto precauzionale, in attesa della risposta del secondo tampone, ho ritenuto opportuno chiedere ai familiari stretti del defunto di restare in casa e non uscire fino a quando non sapremo l’esito del secondo tampone. Molto probabilmente l’Ospedale di Frattamaggiore ci comunicherà il responso del secondo tampone nella giornata di domani. Terrò informata la popolazione dell’esito. Ripeto oggi NESSUN TAMPONE POSITIVO. Vi chiedo di rispettare la privacy ed il dolore delle persone coinvolte e di non diffondere false notizie ma di attendere solo le mie comunicazioni ufficiali. Restiamo a casa restiamo umani. Sconfiggeremo il virus”.