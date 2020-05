Arrestato spacciatore nell’Agro Aversano. Giovanissimo con 15 gr di droga

Sant’Arpino – I Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, in quel territorio, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, I.F., 19enne del posto.

Il giovane, è stato fermato dai militari e a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di droga.

Precisamente 14 involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso complessivo di gr.15 circa.

L’arrestato, su disposizione dell’A.G., è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa di essere giudicato.