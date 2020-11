Covid: 2 vittime in 48 ore nello stesso comune dell’Agro Aversano

Sant’Arpino – Due morti legati al Coronavirus in soli due giorni nel piccolo comune dell’Agro Aversano di Sant’Arpino.

Dopo il decesso dell’avvocatessa di 47 anni, il sindaco di Sant’Arpino Giuseppe Dell’Aversana ufficializza un’altra vittima di Covid.

“Devo purtroppo comunicarvi il decesso per causa covid di un altro nostro concittadino. Si tratta di una persona anziana ricoverata da alcuni giorni in ospedale. Risultato positivo al covid era in condizioni di salute precarie . Sono ora tre le vittime di questa seconda ondata di pandemia covid.

Alla famiglia formulo sentite condoglianze a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ed invio un forte abbraccio a nome di tutta la comunità santarpinese . Stiamo vivendo giorni difficili che impongono a tutti noi prudenza e rispetto delle regole per uscire fuori da questa terribile pandemia.”