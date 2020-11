Covid: donna di 47 anni muore all’ospedale di Caserta, lutto nell’Agro Aversano

Sant’Arpino – Un terribile dramma ha colpito l’intera comunità di Sant’Arpino, nell’Agro Aversano, per la scomparsa di una donna di soli 47 anni per cause legate al Coronavirus.

Si tratta di una stimatissima avvocatessa, la quale era ricoverata presso l’ospedale Civile di Caserta, dopo essere era risultata positiva al tampone per il covid, a causa di un peggioramento delle sue condizioni mediche.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna presentasse un quadro clinico già gravato da patologie pregresse.

Proprio a causa dell’infezione da Coronavirus la situazione sarebbe drasticamente peggiorata.

Il rito funebre si svolgerà presso il cimitero di Sant’Arpino alla presenza dei familiari stretti nel pieno rispetto delle normative anti – covid.