Coronavirus: torna dalle vacanze ed è positivo al covid, intera famiglia in quarantena

San Prisco – Tornano i contagi di Coronavirus nel comune di San Prisco, dove una persona residente in città è risultata positiva.

Il caso di covid riguarda una persona contagiata dopo una vacanza all’estero, insieme con tutta la famiglia.

“Purtroppo a distanza di mesi, si registra nella nostra comunità un altro caso di positività. Si tratta di un componente di una famiglia che è tornata dalla vacanza all’estero” ha comunicato l’amministrazione comunale.

“Gli altri familiari sono in attesa del riscontro dei tamponi, al momento tutto i componenti del nucleo familiare sono del tutto asintomatici e sono già da giorni in isolamento fiduciario. Si coglie l’occasione per rimarcare il rispetto delle norme di distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine laddove previsto. La raccomandazione vale soprattutto, ma non solo, per i più giovani, ovvero la fascia di età che in questo periodo risulta più colpita, adottare tutte le precauzioni del caso significa preservare se stessi e la salute dei propri familiari. Soprattutto quelli più anziani”.