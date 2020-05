50enne trovato in una pozza di sangue. Giallo a San Prisco

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dei fatti, sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruirla

San Prisco – Ancora tutta da chiarire la dinamica del grave ferimento di un uomo di circa 50 anni residente a San Prisco.

E’ stato ritrovato a casa, nella zona del campo sportivo, con la gola recisa da un fendente, in una pozza di sangue.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza, dai medici del 118, al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.

Sul posto anche le autorità. Ancora non si conosce l’esatta dinamica dei fatti, sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruirla e non viene esclusa nessuna ipotesi.