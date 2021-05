San Nicola La Strada: spaccio alla villa comunale, arrestato 21enne

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto, in San Nicola La Strada (CE), all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un ventunenne gambiano, in italia senza fissa dimora.

Il giovane è stato sorpreso presso la locale villa comunale del largo rotonda, mentre cedeva una dose di hashish ad un avventore, subito identificato e segnalato per la relativa violazione amministrativa.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione personale eseguita a carico del gambiano, hanno altresì rinvenuto una dose di hashish, una dose di marijuana e dieci euro.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.