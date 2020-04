Ragazzo precipita dal secondo piano, dramma nel Casertano

San Nicola la Strada – Momenti di tensione vissuti nel primo pomeriggio di oggi nel comune di San Nicola La Strada.

Da una prima ricostruzione dei fatti un ragazzo minorenne sarebbe precipitato dal balcone al secondo piano dell’appartamento in cui abita, in una palazzina in via Fellini.

I condomini ed i familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha trasportato d’urgenza il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta.

Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Caserta. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.