Coronavirus: nuovo caso positivo nel Casertano, il sindaco conferma

San Nicola la Strada – Nuovo caso di Coronavirus accertato nella Provincia di Caserta, questa volta nel comune di San Nicola La Strada.

E’ stato lo stesso sindaco Vito Marotta a darne conferma con la seguente comunicazione per avviare la popolazione:

“Una domenica impegnativa sul fronte della tutela della salute: l’indagine epidemiologica condotta dall’Unità di prevenzione dell’ASL ha portato alla luce un nuovo caso positivo riguardante una persona che risiede nel nostro Comune. Le condizioni dell’ammalato non destano preoccupazioni e nei suoi confronti è stato disposto l’isolamento fino alla guarigione.

Nel corso della giornata di ieri gli operatori del Centro Covid dell’ASL, insieme alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, si sono messi al lavoro per ricostruire le cerchie dei contatti, che sono state individuate e poste in isolamento fin quando i controlli daranno la certezza che non esistono focolai di infezione. Finora non sono emersi altri casi a San Nicola la Strada, e la situazione è pienamente sotto controllo. Gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile controllano il rispetto dell’isolamento e stanno provvedendo alle necessità delle persone in quarantena.

Vorrei ricordare a tutti i miei concittadini che l’intento di queste note non è solo quello di annunciare se nella nostra città sono emersi nuovi casi di contagio, e quanti: lo scopo principale è comunicarvi nella maniera più esatta e documentata possibile quale sia il vero livello di rischio e l’eventuale pericolosità della situazione. Finora, e ne sono felice, ho potuto sempre diffondere valutazioni tranquillizzanti, ma è chiaro che posso farlo solo dopo che sono stati effettuati i dovuti controlli e la macchina della prevenzione ha cominciato il suo lavoro.

In ogni caso, queste notizie ci ricordano che nonostante tutto il virus è ancora presente, e ci ammoniscono a rispettare le norme di sicurezza. Quindi, ovunque siate in questo momento, auguro a tutti un’estate serena e vigile!”.