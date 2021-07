San Nicola La Strada: arrestato 26enne mentre spaccia

A San Nicola La Strada (Ce), i carabinieri della Stazione di Orta di Atella hanno tratto in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanza stupefacente un 26enne della Guinea, irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo, in viale Carlo III, è stato sorpreso dal militari dell’Arma mentre cedeva ad un 42enne di Santa Maria Capua Vetere giunto in quel luogo alla guida di una Citroen C3 una bustina contenente 5 involucri in cellophane termosaldati, contenenti sostanza stupefacente del tipo “ hashish ” del peso complessivo di 5,5 grammi.

Sequestrata la somma contante di euro 60. L’arrestato è stato associato presso il carcere di Napoli Poggioreale.

L’acquirente è stato, invece, segnalato alla Prefettura di Caserta.