Ragazzino in bici investito da un’auto: condotto al pronto soccorso

San Marco Evangelista – Brutto incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo via Gentile nel comune di San Marco Evangelista.

Da una prima ricostruzione dei fatti un ragazzino in sella alla sua bicicletta è stato investito da un’auto in transito, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Il giovanissimo ciclista è stato immediatamente soccorso dai passanti fino all’arrivo dell’ambulanza del 118.

E’ stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi.

Avrebbe riportato solo qualche contusione causata dall’impatto e dalla caduta sull’asfalto.