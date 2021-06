San Marco Evangelista: 29enne arrestato dai carabinieri per maltrattamenti

L’arrestato è stato tradotto presso agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo

Nel corso della mattinata odierna, a San Marco Evangelista (CE), i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto, per maltrattamenti in famiglia e lesioni, un 29enne del luogo.

L’uomo, poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma ha minacciato ed aggredito la 23enne compagna convivente anche in presenza del loro figlio minore.

I successivi accertamenti hanno permesso ai carabinieri di appurare che la donna era stata già altre volte oggetto di violenza da parte dell’uomo fino ad oggi mai denunciati.

