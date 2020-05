Muore noto medico. Lutto nell’Agro Aversano

San Marcellino – Sotto choc l’intera comunità di San Marcellino per la morte di Giuseppe Bocchino, stimato medico analista, amato ed apprezzato da tutti.

Questa tragedia ha coinvolto tutta la cittadina. Tantissimi i commenti di dolore e cordoglio da parte di parenti, amici ed assistiti.

Ieri nella chiesa di San Marcellino solo 15 persone hanno partecipato al rito funebre, come previsto dal decreto. Il figlio di Bocchino ha espresso la sua gratitudine per la vicinanza dimostrata nei confronti della famiglia:

“Volevo ringraziarvi per il tanto affetto che ci state dimostrando in questo duro momento. Se siete stati pazienti di mio padre, siete stati fortunati perchè papá viveva per voi. Papà era quel tipo di persona che se squillava il telefono durante l’ora di pranzo o cena, lasciava il piatto e rispondeva e quando gli dicevo: “Papà perchè non stacchi il telefono almeno quando mangi? Lui mi rispondeva: “No, devo rispondere. Devo vedere di cosa hanno bisogno”. Siete stati fortunati, tanto. Non dimenticatevi mai di mio padre, mai”.”