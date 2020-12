Muore giovane madre: lutto nell’Agro Aversano

San Marcellino – Lutto nella comunità dell’Agro Aversano di San Marcellino per la prematura scomparsa di Carmen De Santis.

La giovane donna e madre è stata portata via da un terribile male, strappandola all’affetto dei suoi cari.

La notizia ha lasciato sotto choc tutta la comunità. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da parenti, amici e conoscenti.

“Il rinvio è l’assassino naturale delle opportunità…. un’estate intera a pochi passi e non abbiamo avuto modo di poterci salutare sempre di corsa, tante cose da fare sicuri che ci sia sempre un domani …. buon viaggio amica mia”

“Un altro velo triste si posa ancora una volta sulla nostra comunità. Un giorno che non doveva arrivare. Un’altra giovane nostra compaesana ci lascia. Dopo una lunga agonia, Carmen ci ha lasciato. Era una figlia di San Marcellino. Una persona per bene. Una moglie e mamma dolce. Il suo sorriso lo ricorderò per sempre. Ciao Carmen, buon viaggio…”

“Una donna, una mamma, una moglie e una amica eccezionale. Riposa in pace Carmen. Non esistono parole sufficienti ad esprimere fino in fondo il cordoglio di tutti“.