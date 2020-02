Camion precipita in un burrone. Dramma nel Casertano

Sul posto sono intervenute le autorità locali ed i soccorsi. Accertamenti in corso per stabilire le cause dell'incidente

San Felice a Cancello – Tragedia sfiorata nella giornata di ieri a San Felice a Cancello in località Palombara.

Da una prima ricostruzione dei fatti un camion di una ditta locale è precipitato in un burrone a seguito di un guasto ai freni, in una zona non molto distante dal cimitero comunale.

Il conducente del mezzo è riuscito ad uscire dal veicolo prima che precipitasse nel vuoto, un volo di circa 30 metri di altezza.

Sul posto sono intervenute le autorità locali ed i soccorsi. Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incidente.