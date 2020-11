San Felice a Cancello – Tragico ritrovamento nella giornata di ieri all’interno di un appartamento nella frazione Piedarienzo, nel comune di San Felice a Cancello.

Dalle prime informazioni S. P. 36enne del posto, sarebbe stato rinvenuto privo di vita dai soccorsi. L’allarme sarebbe scattato dopo che alcuni famigliari non sarebbero riusciti a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione ed i medici del 118. Quest’ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per accertare con precisione le cause della morte. Il decesso potrebbe essere ricondotto a cause naturali, accertamenti in corso.