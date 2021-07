San Cipriano d’Aversa: arrestata una donna durante lite in famiglia

I carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di una donna.

Si tratta della cittadina rumena I.C., cl. 1980, pregiudicata, arrestata per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

I militari dell’Arma, prontamente intervenuti presso la dimora della donna per una lite in famiglia, nel corso dell’identificazione hanno trovato la stessa in possesso di una carta di identità palesemente falsa.

L’arrestata è stata sottoposta ai domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria.